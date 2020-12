Durante la prima ondata Coronavirus, Spagna: "45mila morti a maggio". Circa 18mila in più rispetto a dati Ministero Sanità

Il numero di persone morte per il Covid-19 in Spagna tra marzo e maggio, durantequindi la prima ondata, ha superato quota 45mila, circa 18mila in più rispetto al bilancio ufficiale fornito dalle autorità. Lo indica un rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) pubblicato oggi.Il dato del ministero della Sanità era di 27.127 vittime nello stesso periodo.L'Ine specifica che questo totale di 45.684 decessi include sia le persone per le quali il virus era stato identificato con certezza come causa (32.652) sia quelle per le quali si sospetta che il Covid-19 sia all'origine dei sintomi avvertiti.