Coronavirus, Istituto Spallanzani di Roma: 49 positivi, due in terapia intensiva

"In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 60 pazienti. Di questi, 49 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2 e 11 sono sottoposti ad indagini". Cosi' si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. L'ospedale romano precisa che "2 pazienti necessitano di terapia intensiva" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 556"."La Asl Roma 2 ha disposto la chiusura temporanea del centro estivo Monkey Village: 2 i casi positivi collegati al cluster. Sono state testate 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non fa attivita' dal 29 luglio". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.