I conti del New York Times Coronavirus. Stati Uniti:, i morti forse già oltre i 200 mila

Condividi

Più di 200 mila. Sarebbe questo il numero dei morti per il coronavirus, negli Stati Uniti. Un numero che va oltre i 166.038 conteggiati dalla Johns Hopkins University.La notizia è del New York Times, secondo il quale molti stati sarebbero indietro di settimane, ma forse anche da mesi, nel riportare i numero esatto dei decessi.Quando, a marzo, il coronavirus ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti la maggior parte dei decessi al di sopra dei livelli normali, o "morti in eccesso", si è registrata nel Nord-Est.L'epicentro iniziale della pandemia era a New York e nel New Jersey.Secondo un'analisi dei Centers for Disease Control and Prevention, nel Nord-Est si registrano, ancora oggi, la metà di tutte le morti in eccesso del Paese, anche se i numeri nella regione sono drasticamente diminuiti dal picco di aprile.L'epicentro del Covid si è poi spostato nel Sud e nell'Ovest e allo stesso tempo è cresciuto anche il numero dei morti in eccesso in altre zone del Paese.