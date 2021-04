La pandemia Coronavirus. Superati nel mondo 130 milioni di contagi

il bilancio ufficiale delle vittime potrebbe essere molto più alto

Sono oltre 130 milioni i contagi da Covid-19 nel. È quanto emerge dall'aggiornamento dei dati da parte della Johns Hopkins University che registra a oggi 130.260.529 casi confermati da inizio pandemia. Il Paese più colpito rimangono glicon 30.608.365 casi, seguiti da(12.910.082) e(12.392.260): quarta la(4.802.457) con lache segue a 4.511.973 contagi e laa 4.367.969. Sesta l'a 3.629.000 casi.Ilha registrato 190 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 203.854 morti. Lo ha riferito ieri il Ministero della Salute, segnalando inoltre 5.381 nuove infezioni, per un totale di 2.247.357 casi confermati. Tuttavia,, dal momento che il 28 marzo lo stesso governo federale ha riferito nel suo rapporto piu' aggiornato sulla "mortalità in eccesso" che il Paese aveva registrato 294.287 morti associate al Covid fino al 13 febbraio, dopo aver studiato i certificati di morte. Sulla base di questi dati e di quelli riportati quotidianamente, il Paese supererebbe facilmente i 300.000 decessi per coronavirus, cifra che lo collocherebbe allo stesso livello del Brasile, secondo dietro agli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Inoltre, il Messico occupa il quattordicesimo posto nel mondo per numero di contagi.Le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129 nuovi casi di contagio da Coronavirus in. I decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 120. Una settimana fa, il Robert Koch Institut registrava 20.742 nuove infezioni e 157 decessi nell'arco di 24 ore.