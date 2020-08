I numeri della pandemia Coronavirus, Trump: "Negli Usa oltre 70 milioni di test, -6% di casi in 7 giorni" In Messico 635 morti in un giorno: terzo paese al mondo per numero di decessi, 56.543. In Corea del Sud nuovo record: 279 casi nelle ultime 24 ore

Negli Stati Uniti sono stati eseguiti "oltre 70 milioni di test" sul coronavirus, "più dell'intera Unione europea", riducendone grandemente i tempi, e c'è stato un calo del tasso di positività al Covid-19 del 71% da aprile e del 15% da luglio, con un calo del 6% solo nell'ultima settimana: parola del presidente americano Donald Trump, che ha tenuto una conferenza stampa da Bedminster, New Jersey.Trump ha anche detto che l'economia Usa, malgrado la grande"peste" (plague) - come chiama la pandemia - gli Usa stanno conoscendo la più veloce e potente ripresa della storia americana, e questo perché - ha aggiunto - la nostra economia ha solide basi e stiamo mettendo al sicuro 50 milioni di posti di lavoro.Il Messico ha registrato nelle ultime 24 ore altri 635 morti per coronavirus, che portano a 56.543 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 6.345 casi di Covid-19, per complessivi 517.714 contagi.Il Messico è il terzo paese al mondo per numero di decessi, dietro a Stati Uniti e Brasile, e il sesto per numero di casi, dietro a Stati Uniti, Brasile, India, Russia e SudafricaNuovo record di casi di Covid-19 in Corea del Sud, che nelle ultime 24 ore ha registrato 279 nuovi contagi, in quello che risulta l'incremento maggiore su base giornaliera dai primi di marzo. Lo riportano i media locali citando il Centro per il controllo e la prevenzione della malattia, mentre crescono i timori per il riesplodere del contagio nell'area di Seul, dove si concentrano 253 dei 279 nuovi casi. I dati di oggi rappresentano l'aumento di infetti più significativo dall'8 marzo, quando il numero era stato di 367.Crescono ancora in maniera marcata i casi di coronavirus in Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 501 nuovi contagi, che portano a 7738 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 154, i guariti a 894,e le persone attualmente positive passano da 6340 a 6699, con una distribuzione dei casi ormai in tutte le regioni del Paese. Nonostante la crisi sanitaria in corso le autorità di Tripoli stanno pensando alle modalità per riaprire in maniera sicura le frontiere terrestri con la Tunisia. Il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie, Badr al-Dinal-Najjar, ha sottolineato durante un incontro con i rappresentanti del ministero dell'Interno l'importanza di poter disporre di test rapidi Pcr da effettuare su coloro che vogliono uscire ed entrare dal territorio nazionale, oltre ad altre misure sanitarie e di protezione individuale per gli operatori.