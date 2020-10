Il primo evento pubblico dopo il covid Trump: "Con la potenza della scienza e della medicina Usa, sradicheremo il virus cinese" Il presidente Usa lancia la Blexit: "Gli afroamericani lasciano i dem". Nel Rose Garden della Casa Bianca presenti un migliaio di invitati, in tanti senza mascherina

"Con la potenza della scienza e della medicina americana, sradicheremo il virus cinese una volta per tutte". Così Donald Trump, intervenendo all'evento Law& Order. Questo è il primo incontro pubblico post covid del presidente Usa. "Mi sento bene" afferma, parlando dal balcone della Casa Bianca senza mascherina. E senza mascherina sono in molti del migliaio di invitati presenti nel Rose Garden.

"Se la sinistra va al potere lancerà una crociata nazionale contro la polizia. E' giunto il momento per gli americani di rigettare la campagna di diffamazione contro la polizia da parte della politica di sinistra e dei liberal" continua Trump. "Sosterremo la polizia, riporteremo la sicurezza nelle nostre strade", aggiunge.

E lancia la Blexit: "Tutti coloro che sono qui questo pomeriggio sono parte del crescente movimento nazionale chiamato Blexit. Gli afroamericani e gli ispanici d'America stanno rigettando la sinistra socialista radicale e stanno abbracciando la nostra agenda pro-lavoro, pro-lavoratori, pro-polizia e pro-America" afferma gli afroamericani a uscire dal partito democratico. "Voi capite che per proteggere gli afroamericani, e tutti gli americani, dobbiamo sostenere la nostra polizia", osserva il presidente, annunciando che "con il Platinum Plan ci saranno 4 milioni di posti di lavoro per gli afroamericani, l'accesso al credito verrà aumentato di 500 miliardi di dollari e saranno potenziati l'accesso alla casa e alla sanità".







Trump invita al voto: E' elezione più importante di sempre

"È l'elezione più importante che abbiamo mai avuto nella storia del Paese, vi amo". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al balcone della Casa Bianca, per il suo discorso nel quale ha invitato più volte gli elettori a recarsi alle urne.



"We love you". E' il coro intonato dai sostenitori di Donald Trump alla Casa Bianca. "Stiamo facendo bene" nei sondaggi: "voglio ringraziarvi per essere qui e sono orgoglioso di questo Paese", ha detto il presidente Usa alla folla.