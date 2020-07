La lotta alla pandemia negli Usa Coronavirus, Trump: nostro tasso di mortalità il più basso al mondo

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha difeso oggi la sua gestione del contrasto alla pandemia Covid-19, sostenendo in una raffica di tweet che "il Tasso di Mortalità per il Virus cinese negli Usa è all'incirca IL PIU' BASSO AL MONDO!"Proprio oggi i decessi con Covid-19 hanno superato quota 130 mila: gli Stati uniti sono il paese con più morti al mondo collegati alla pandemia.Trump ha anche affermato che "le morti negli Usa sono in discesa, un calo di dieci volte dal picco pandemico (e, la nostra economia sta tornando in forza!)" Il merito di questo calo - secondo Trump - è della controversa cura con l'idrossiclorochina, il farmaco da tempo utilizzato nelle malattie reumatiche, sulla cui efficacia il mondo scientifico è diviso."Il trattamento con l'idrossiclorochina taglia il tasso di mortalità significativamente nei pazienti ricoverati con Covid-19 e senza effetti collaterali cardiaci, in base a uno studio dell'Henry Ford Health System", ha twittato Trump, citando questo studio. "In un'analisi su ampia scala retrospettiva...di 2.541 pazienti ricoverati tra il 10 marzo e il 2 maggio 2002 in un sistema di sei ospedali. Lo studio ha scoperto che solo il 13% di quelli curati con idrossiclorochina è morto, comparato al 26,4% di quelli non trattati con idrossiclorochina", ha scritto il presidente americano.Trump, inoltre, ha scritto che "le morti per il virus cinese sono calati del 39%, mentre il nostro grande programma di test continua, ed è alla guida in tutto il mondo DI GRAN LUNGA!" Ha inoltre attaccato l'informazione.