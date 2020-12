Coronavirus, Turchia: ok al vaccino cinese, al via vaccinazioni dall'11 dicembre

Coronavirus

"Per quanto riguarda i vaccini, vogliamo iniziare con intensità a dicembre", ha detto il ministro, parlando di almeno 10 milioni di dosi in arrivo a dicembre. Altri 20 milioni di dosi arriveranno a gennaio e 10 milioni a febbraio, ha aggiunto.



La Turchia prevede di avviare le vaccinazioni contro il Covid-19 dal prossimo 11 dicembre, iniziando dal personale sanitario. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Fahrettin Koca, spiegando che fino a 20 milioni di dosi del vaccino cinese Sinovac saranno rese disponibili questo mese, 20 milioni a gennaio e 10 milioni a febbraio."Per quanto riguarda i vaccini, vogliamo iniziare con intensità a dicembre", ha detto il ministro, parlando di almeno 10 milioni di dosi in arrivo a dicembre. Altri 20 milioni di dosi arriveranno a gennaio e 10 milioni a febbraio, ha aggiunto.Finora, i vaccini in fase sperimentale sono stati somministrati a 12.450 volontari in 12 province della Turchia tra personale sanitario e comuni cittadini di età compresa tra 18 e 59 anni, senza riscontrare secondo le autorità effetti collaterali significativi.

