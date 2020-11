300 milioni di dosi Coronavirus, Ue: domani via libera ad acquisto vaccino Pfizer-Biontech Il presidente dell'Istituto superiore di sanità Ricciardi: "Per vaccino firma Ue su tre contratti, saranno 7"

L'accordo della commissione Ue con Pfizer-Biontech per l'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 sarà all'ordine del giorno del collegio dei commissari di domani, per l'adozione. Lo annuncia il portavoce dell'esecutivo comunitario, Eric Mamer.La decisione di domani è cruciale, gli stati membri decideranno poi a quale condizioni parteciparvi.Ad anticipare la notizia era stata la Bild. Il contratto con la Biontech per il vaccino anti-covid "è pronto" e l'ultima tappa arriverà con il vaglio della commissione europea di domani. Così il quotidiano tedesco, citando fonti Ue.In un'intervista alla tv tedesca Phoenix, il leader del Ppe Manfred Weber aveva assicurato: "I contratti saranno firmati nelle prossime ore e saranno giuridicamente ancorati attraverso le decisioni della commissione di domani"."La Commissione Europea ha già firmato tre contratti con le aziende farmaceutiche e sta per firmarne altri quattro, per un totale di sette aziende in corsa per il vaccino. Al termine di queste valutazioni, quando il vaccino sarà stato sperimentato con successo, saremo già in possesso di tante dosi, perché queste sono già in corso diproduzione, e quindi immediatamente distribuibili. Non occorreranno altri mesi". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi nel corso del Festival della Salute Globale in corso da ieri fino al 15 novembre.Il vaccino, ha aggiunto Ricciardi, "come bene pubblico, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato. Il prezzo di questo vaccino sarà a coprire i costi di produzione e non a fare profitto, perché ci sarà stata la partecipazione del pubblico. Questo permetterà di distribuire il vaccino non solo a tutti i cittadini europei, ma anche a quelli di tanti altri paesi più poveri".Il vaccino Pfizer "già nella fase preclinica aveva dato riscontri positivi in termini di immunità sterilizzante, che previene infezione, e l'immunità da malattia, cioè in termini di capacità di proteggere dalla malattia vera e propria" Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.