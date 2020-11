Coronavirus. Usa, 13 milioni contagi. Los Angeles vieta raduni fuori da famiglia. Record in Messico Gli Usa superano quota 13 milioni di contagi. Ed è record di casi giornalieri in Messico. Cala invece l'aumento dei contagi in Europa, con l'rt che nel Regno Unito scende sotto quota 1 per la prima volta da agosto. L'Asia si prepara invece già alla terza ondata

Los Angeles (AP Photo/Damian Dovarganes)

La contea di, dove era già stato introdotto il coprifuoco per frenare la diffusione dei contagi da Covid-19, ha varato un nuovo decreto in cui invita la popolazione a rimanere in casa e vieta a partire da lunedì ogni raggruppamento di persone, pubblico o privato, al di fuori di ogni singolo nucleo familiare."La ristorazione è stata assolutamente decimata. Il Congresso dovrebbe fare presto e aiutare il settore. La tempestività è fondamentale!": lo ha twittato il presidente americanoriferendosi alle restrizioni dovute al Covid-19, nelle ore in cui glihanno superato i 13 milioni di contagi e i 264 mila morti per la pandemia.Ilha registrato ieri un nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus, con 12.081 casi rilevati in un giorno per un totale di 1.090.675. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. Nelle ultime 24 ore sono morte 631 persone a causa del Covid-19 in Messico, per un totale ufficiale di 104.873 decessi.Nessuna chiusura simultanea delle scuole in, anche se dovesse essere introdotto lo stato di emergenza a fronte dell'incremento repentino dei casi di coronavirus registrati nelle ultime settimane. Lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Koichi Hagiuda, in una conferenza stampa