I numeri della pandemia Coronavirus, Usa: 75.468 nuovi contagi e 1.000 morti Aumentano i casi in Messico, secondo la Johns Hopkins University è al quarto posto della classifica mondiale dei decessi dopo Usa, Brasile e India

Gli Stati Uniti hanno registrato 75.468 nuovi contagi e 1.000 vittime per Covid nelle ultime 24 ore. Secondo i calcoli della Johns Hopkins University, il totale dei casi positivi sale così a quota 8.848.875, mentre i decessi toccano quota 227.604. Lo stato di New York resta quello con più vittime: dall'inizio della pandemia sono morte a causa del coronavirus 33.435 persone. Nella sola città di New York i decessi sono stati 23.980.Ancora un bilancio molto pesante sul fronte dell'emergenza sanitaria in Brasile dove nella giornata di ieri, sono stati registrati 510 nuovi decessi a causa del Covid-19, per un totale ormai giunto a 158.456 vittime dalla comparsa del morbo, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono stati inoltre segnalati 28.629 nuovi contagi, con un totale di infezioni confermate nel paese che hanno raggiunto i 5.468.270. Il Brasile è il secondo Paese con il maggior numero di morti per coronavirus al mondo, dietro solo agli Stati Uniti, e il terzo per quanto concerne i contagi, sotto Usa e India. Nonostante ciò, nelle ultime settimane la pandemia è rallentata in Brasile rispetto al picco raggiunto a fine luglio, quando si sono calcolati ogni giorno oltre 50mila nuovi casi e oltre 1mila decessi.l bilancio ufficiale dei morti provocati dal coronavirus in Messico ha superato quota 90 mila:secondo quanto ha reso noto il ministero della Sanità, ieri il Paese ha registrato altri 495 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di almeno 90.308 vittime. Lo riporta la Cnn. Secondo la Johns Hopkins University il Messico è al quarto posto della classifica mondiale dei decessi dopo Usa, Brasile e India. Tuttavia, funzionari sanitari locali hanno indicato nei giorni scorsi che probabilmente nel Paese sono morte a causa del virus 50mila persone in più rispetto al dato ufficiale,spiegando che molti decessi non vengono inclusi nel conteggio del governo a causa della mancanza di test. Allo stesso tempo, il Messico ha registrato ieri 5.595 nuovi contagi, un dato che porta il bilancio complessivo delle infezioni a quota 906.863.L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia da coronavirus, raggiungendo quota 30.071. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto delle autorità sanitarie a Buenos Aires. Nello stesso tempo i casi positivi sono stati 13.924,elevando a 1.130.533 il bilancio dei contagiati di otto mesi di emergenza Covid-19. Le persone ricoverate in rianimazione sono 5.037, con una percentuale di occupazione dei letti di questo settore del 64,2% in tutto il Paese e del 62,5% nell'area metropolitana di Buenos Aires. E' stato segnalato un allarme riguardante quattro province argentine (Neuquén, Río Negro, Tucumán e Santa Fe) che hanno superato l'80% di occupazione dei letti dei pazienti più gravi.Secondo le autorità sanitarie il 35% dei casi si concentra a Buenos Aires e provincia. Il ministero della Salute a Buenos Aires ha annunciato che stanno cominciando i preparativi per la programmazione di una vaccinazione su vasta scala che potrebbe cominciare con i casi più a rischio della popolosa provincia della capitale, prima della fine dell'anno.L'India supera gli 8 milioni di casi di coronavirus con 8.040.203 di contagi (dati Johns Hopkins University) ma con un trend di crescita preoccupante e che avvicina il sub continente agli Usa, a quota 8.856.689 contagi. A preoccupare è soprattutto l'arrivo della stagione dei festival indù e l'inverno. In crescita anche le vittime: secondo il ministero della Salute indiano nelle ultime 24 ore ci sono stati 49.881 contagi e 517 morti, dato che porta il bilancio delle vittime a 120.527. La vita in India sta tornando ai livelli precedenti al virus con la riapertura di negozi, aziende, metropolitana e cinema e il terzo stato più grande del paese, il Bihar, con una popolazione di circa 122 milioni di persone chiamata al voto.