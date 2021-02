Germania, ulteriore stretta Coronavirus. Usa, media casi giornalieri scende sotto i 100mila. Tre giorni di lockdown a Auckland

Per la prima volta in 100 giorni gliregistrano in media meno di 100mila nuovi casi di coronavirus al giorno: è quanto emerge dai della Johns Hopkins University. Lo riporta la Cnn.Attualmente la media giornaliera dei nuovi contagi negli Usa (calcolata su sette giorni) è di 96.609, il livello più basso dal tre novembre scorso (925). Allo stesso tempo, la media giornaliera dei decessi è di 3.024, pari a un incremento di oltre il 200% da novembre.Dal tre novembre 2020 a venerdì scorso i nuovi casi di coronavirus sono stati 18.141.364, inclusi 248.148 decessi., la più grande città della Nuova Zelanda, sarà in lockdown per tre giorni dopo che oggi sono stati rilevati tre nuovi casi di Covid-19.Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha convocato una conferenza stampa urgente per annunciare le nuove misure per Auckland, dopo che i tre casi sono stati registrati all'interno di una famiglia nel sud della città."Chiedo ai neozelandesi di continuare a essere forti e pazienti", ha detto la Arden, spiegando che le nuove restrizioni saranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 17 febbraio.La Nuova Zelanda è stata al centro dell'attenzione per la sua risposta modello alla pandemia, soprattutto per la sua azione precoce e aggressiva. Il Paese ha fino a ora 1.974 casi di Covid-19 e 25 morti.E' scattata inda stamattina l'ulteriore stretta anti Covid già annunciata, con un migliaio di agenti di polizia mobilitati alle frontiere con la Repubblica ceca e il Tirolo austriaco, per garantire severi controlli dopo il divieto di spostamenti in aree dove dilagano i contagi da varianti del Covid 19. Anche le ferrovie tedesche della Deutsche Bahn hanno sospeso i servizi da e per le aree colpite.Il ministro dell'Interno Horst Seehofer ha annunciato giovedì che gli stati di Baviera e Sassonia avevano chiesto al governo "di classificare il Tirolo e le regioni di confine della Repubblica Ceca come aree di mutazione del virus e di attuare i controlli alle frontiere", e che il cancelliere Angela Merkel aveva accettato di farlo da oggi.La Germania alla fine di gennaio ha vietato la maggior parte dei viaggi da e per i Paesi colpiti dalle nuove varianti di coronavirus più contagiose, tra cui Gran Bretagna, Sud Africa, Brasile e Portogallo, con pochissime eccezioni.