La pandemia Usa, oltre un milione di casi in 5 giorni. California, lockdown per 27 milioni di abitanti

Burbank, California (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Condividi

Glihanno registrato oltre un milione di casi di coronavirus nei primi cinque giorni di dicembre e nella giornata di ieri il numero dei nuovi contagi ha superato quota 200mila per il quarto giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta la Cnn.Si allarga il lockdown incontro la pandemia: dopo l'area della baia di San Francisco, l'ordine di stare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale e della Valle di San Joaquin, che comprendono Los Angeles e San Diego.