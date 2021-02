La lotta pandemia ​Vaccini, portavoce Ue: ritardo di Moderna nelle consegne di febbraio La compagnia si è impegnata a recuperare a marzo

"Moderna ci ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio, che saranno recuperate a marzo". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea.

Sulla trattativa che, secondo notizie circolate sulla stampa tedesca, sarebbe in corso per un contratto di pre-acquisto per ulteriori 150 milioni di dosi con l'azienda biotech americana Moderna (con cui l'Ue ha già un accordo per complessive 160 milioni di dosi) la portavoce ha risposto "non commentiamo sui negoziati in corso".

100 milioni di dosi agli Usa entro marzo

Moderna prevede di consegnare 100 milioni di dosi di vaccino per il Covid al governo americano entro la fine di marzo. Altri 100 milioni saranno consegnati entro maggio e altri 100 entro luglio. Lo annuncia Moderna in una nota, sottolineando che l'impegno alle consegne è legato a un aumento della produzione negli ultimi mesi e alla previsione di un ulteriore incremento nei prossimi mesi.