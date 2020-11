Procedura veloce per la controllata in Spagna Coronavirus, Ema inizia iter approvazione vaccino Moderna. La società: "Efficace al 94,5%" Dopo quello di AstraZeneca e Università di Oxford

Dopo quello di AstraZeneca e Università di Oxford, l'Ema (Agenzia europea del farmaco) ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino mRna-1273 anti-Covid sviluppato da Moderna Biotech Spain, società controllata dall'americana Moderna. Come precisa l'Ema sul suo sito, si è deciso di partire con la procedura del rolling review, primo passo dell'iter di approvazione, sulla base dei risultati preliminari degli studi non clinici e dei primi studi clinici fatti sugli adulti, che sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie T contro il virus SarsCov2.Il vaccino con Rna messaggero messo a punto dalla società statunitense Moderna (mRNA-1273) ha dimostrato un'efficacia contro il Covid-19 pari al 94,5%. Lo annuncia in una nota la stessa società pochi giorni dopo l'annuncio di Pfizer di un vaccino efficace al 90%.I risultati emergono da uno studio di fase 3 chiamato Cove "che ha arruolato più di 30mila partecipanti negli Stati Uniti", condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, del National Institutes of Health (NIH), e il Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) del Dipartimento della salute degli Stati Uniti."L'analisi sulla sicurezza - aggiunge Moderna - non ha segnalato alcun problema di sicurezza significativo". Il vaccino risulta "sicuro e ben tollerato".Il vaccino messo a punto dalla società statunitense Moderna, "efficace al 94,5%", rimane stabile ad una temperatura compresa tra 2° e -8°C "la temperatura di un normale frigorifero domestico o medico, per 30 giorni". Lo annuncia la stessa società in una nota sottolineando che il vaccino mRNA-1273 "rimane stabile a -20° C per un massimo di sei mesi" mentre a temperatura ambiente "la durata massima dell'efficacia è pari a 12 ore"."Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di consegna dell'mRNA e nello sviluppo del processo di produzione ci consentiranno di immagazzinare e spedire il nostro vaccino candidato COVID-19 alle temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili", ha affermato Juan Andres, Chief Technical Operations e Quality Officer al Moderna.