Coronavirus: Veneto, al via sperimentazione vaccino su volontari E' iniziata oggi in Veneto, al policlinico di Borgo Roma a Verona la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus

Il vaccino è stato somministrato a un gruppo di sei volontari sotto la supervisione del dottor Stefano Milleri, direttore del Centro ricerche cliniche. Si tratta del vaccino prodotto e brevettato dalla società ReiThera di Roma per cui sono già iniziate le sperimentazioni all'Istituto Spallanzani di Roma."Il vaccino - ha affermato Milleri - ha superato i test pre clinici, effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta e il buon profilo di sicurezza, ottenendo successivamente l'approvazione della fase Uno della sperimentazione sull'uomo".I sei volontari sono tutti veronesi, con età che vanno dai 18 ai 54 anni. Stanno tutti bene, sono costantemente monitorati e mercoledì si sottoporranno alle prime verifiche al Policlinico. Ulteriori verifiche verranno condotte a cadenza settimanale. "Se tra sei mesi non avranno evidenziato controindicazioni ed avranno prodotto anticorpi contro il Coronavirus - ha commentato Milleri sulla stampa locale - potremmo dire di essere sulla buona strada per il vaccino".