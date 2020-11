Coronavirus

2020/11/01 09:04

"I bambini più bravi degli adulti a rispettare le regole" Coronavirus, Villani: "La scuola è l'ultima cosa da chiudere" "La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell'ambiente esterno. È il luogo più sicuro" dice il pediatra del Bambin Gesù membro del Comitato Tecnico Scientifico

Coronavirus, Azzolina: "La scuola deve essere l'ultima cosa a chiudere" Scuola: Iss, trasmissione monitorata e molto limitata Condividi "Solo se si decidesse di chiudere tutto la scuola dovrebbe essere sacrificata. Ma se si continuasse a procedere per gradi sarebbe l'ultima a dover piegarsi al lockdown". Lo dice Alberto Villani, pediatra del Bambino Gesù e componente del Cts (comitato tecnico scientifico) in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "La scuola - spiega - non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell'ambiente esterno. È il luogo più sicuro, qui le regole sono pienamente rispettate perché c'è chi è preposto a farle rispettare. E se anche un bambino con infezione da Sars-CoV-2 entra in aula è molto difficile che possa trasmettere il virus ai compagni dato che indossa la mascherina, è obbligato a lavare le mani e a stare distanziato".



