"Vorremmo un coordinamento europeo" Coronavirus, Zaia: "Con le Regioni abbiamo deciso linee guida per lo sci" "Una stagione senza sci sarebbe un suicidio" ha detto il presidente della Regione Veneto. "Si potrebbe consentire l'attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti" così il presidente della Regione Piemonte, Cirio a RaiNews24

Condividi

Con i presidenti delle Regioni,oggi in videoconferenza, abbiamo deciso di approvare le lineeguida delle piste da sci". Lo ha detto il presidente del Veneto,Luca Zaia. Una stagione senza sci sarebbe un suicidio", sul piano economico e sociale" ha detto Zaia, facendo il punto sulla situazione Covid. Il governatore ha fra l'altro informato che "è stata abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a marzo-aprile". Zaia ha annunciato che domani presenterà una nuova ordinanza, "cercando di fare degli aggiustamenti rispettosi di chi lavora ma anche della salute pubblica". "Da zona gialla - conclude - qualche preoccupazione ce l'abbiamo".Poi ha aggiunto: "Lo sci si pratica sulla cresta delle montagne ed è per questo che vorremmo un coordinamento europeo perché pensare di vedere che da altre parti si scia mentre noi siamo chiusi è difficilmente giustificabile visto che siamo nello stesso bacino epidemiologico"."Serve un'analisi seria anche per l'economia che ricade sulla sicurezza dei cittadini ed è per questo che serve condivisione transfrontaliera se no le misure rischiano di essere un suicidio per la nostra economia che permette di mantenere la vita in montagna", ha aggiunto.Per lo sci invernale "possiamo trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri paesi. E' uno sport e lo si può praticare in sicurezza. Si potrebbe consentire l'attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti. E' una strada che dobbiamo percorrere insieme al Governo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a RaiNews24. "Come sempre, - dice - bisogna cercare soluzioni di buonsenso, verificare se esiste la possibilità di permettere alle attività sciistiche di funzionare pur nel rispetto, prioritario,delle condizioni di salute"."Il turismo invernale - ha spiegato Cirio - è un pezzo fondamentale dell'economia del Piemonte, igestori degli impianti e i ristoratori nelle vacanze di Natale realizzano metà del loro fatturato annuale. Tutti vogliamo vivere il Natale, ma se pensiamo di viverlo come l'estate sbagliamo di grosso: una terza ondata e un terzo lockdown non possiamo permettercelo". "E' evidente - ha concluso Cirio - che se non verrà data la possibilità di riaprire, dovranno essere corrisposti ristori certi e adeguati alle imprese e alle persone danneggiate".