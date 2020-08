La lotta alla pandemia Coronavirus, Zaia: "Potenziare per l'autunno la macchina dei test rapidi" Consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera

"Nelle ultime 48 ore abbiamo aperto una serie di accessi diretti per fare test sierologici e tamponi e ne abbiamo già fatti 14mila tamponi, trovando 37 positivi tra le persone di ritorno dalle vacanze negli aeroporti e in altri punti in cui abbiamo fatto i test".Lo ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Zaia ha inoltre annunciato una campagna autunnale di rafforzamento della macchina dal testing. "Immagino un piano autunnale con la possibilità di fare una campagna di test rapidi più aggressiva", ha aggiunto. "Domani ne arriveranno altri 10 mila pezzi, ma ne avremo bisogni di ulteriori se proseguiremo con questi ritmi. Ne ho già parlato con il commissario Arcuri".Ad oggi sono 1,38 milioni i tamponi effettuati in Veneto e 1,2 milioni i test rapidi. I positivi finora sono stati 21.256 (1.634 in questo momento), mentre in isolamento ci sono attualmente 6.394 cittadini veneti. Il numero di ricoverati attualmente è di 119 persone, mentre in terapia intensiva ci sono solo 5 persone. Il totale dei morti finora è di 1.803 persone.Il presidente della Regione Veneto ha inoltre voluto commentare l'ultima ordinanza del governo, che tra l'altro impone l'obbligo delle mascherine anche all'aperto dalle 18 alle 6 e la chiusura delle discoteche. Sui locali notturni, Zaia ha spiegato che "è innegabile che una condizione di assembramento si possa creare con più velocità lì che da altre parti, ma non si può dire che chiudendo le discoteche si risolva il problema, anzi per assurdo ne avremo di più", confermando di non essere intenzionato a inserire misure più restrittive.Per quanto riguarda l'obbligo delle mascherine dopo le 18, Zaia ha invitato il governo a prendere provvedimenti anche in altri settori, come ad esempio rendendo obbligatorio il test rapido per gli stranieri che entrano nel nostro territorio. Le ultime parole del governatore sono state dedicate alla bambina di 5 anni ricoverata con sintomi di Coronavirus all'ospedale di Padova. "Siamo preoccupati. Sappiamo che è positiva e che c'è un quadro clinico complesso. Stiamo cercando capire se è il Covid che sta creando problemi o se sono le altre patologie. Spero che se ne esca con un quadro favorevole, ma il quadro clinico è complicato. Nel pomeriggio uscirà un nuovo bollettino medico", ha concluso.Sui 13.919 tamponi effettuati a chi è rientrato in questi giorni da Paesi considerati a rischio sono stati riscontrati 48 positivi, ovvero una percentuale dello 0,344 sul totale dei tamponi effettuati in Veneto. Lo fa sapere la Regione, diffondendo un bollettino aggiornato a stamane. Il maggior numero di positivi (17) è stato riscontrato nel territorio a cui fa capo l'Azienda ospedaliera di Verona, che ha eseguito 2.386 test, seguita dall'Ulss 6 Euganea con 13, l'Ulss 9 Scaligera con 7, l'Ulss 2 Marca Trevigiana con 6, l'Azienda ospedaliera di Padova con 3 e l'Ulss 3 Serenissima con 2.