Lo scrive il New York Times ​Coronavirus, al via negli Usa il test del vaccino Moderna sugli adolescenti Parteciperanno 3mila ragazzi tra i 12 e i 17 anni, la metà riceverà il placebo

Condividi

Il vaccino contro il Covid messo a punto da Moderna verrà testato anche sugli adolescenti tra i 12 e i 17 anni.

Lo riporta il New York Times, secondo cui il test clinico è stato già registrato sul sito clinicaltrials.gov, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno immunizzati con due dosi, mentre gli altri riceveranno un placebo.

L'arruolamento per la sperimentazione, afferma il quotidiano, non è ancora iniziato. Al momento tra gli altri candidati vaccini in sviluppo solo Pfizer ha avviato un test su minorenni, anche in questo caso tra 12 e 17 anni, che è iniziato lo scorso settembre e il mese scorso sui più piccoli. Lo studio si dovrebbe completare entro la fine di giugno 2021.

"Sappiamo che i bambini dovranno essere vaccinati - commenta su Facebook l'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola - Si procede quindi con cautela, ma verso una soluzione che ci protegga tutti con protocolli standardizzati che prevedono somministrazioni prima negli adulti e poi in adolescenti e bambini. Sempre con grande fiducia verso la scienza", sottolinea.