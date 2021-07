Accelerare sulle vaccinazioni Coronavirus, allarme variante Delta: il piano del governo e delle Regioni La circolare del ministero della Salute invita a vaccinare, tracciare a sequenziare. Intanto il totale degli italiani over 12 immunizzati è salito al 43%. In settimana potrebbe essere convocato un vertice per valutare nuove misure

Condividi

Aumentare la copertura vaccinale completa per evitare improvvisi aumenti dei contagi e quindi nuovi ricoveri e decessi. Contro la variante Delta parte l'allarme e la corsa all'immunizzazione delle fasce di età media della popolazione. In una circolare diffusa dal ministero della Salute e firmata dal direttore della prevenzione, Gianni Rezza - che invita a vaccinare, tracciare a sequenziare - viene sottolineato che ogni allentamento durante i mesi estivi delle misure "senza un contemporaneo aumento dei livelli di vaccinazioni complete nella popolazione, potrebbe portare ad un repentino e significativo aumento dei casi Covid-19 in tutte le fasce d'età,soprattutto sotto i 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e dei decessi".La curva dei contagi è di nuovo in crescita soprattutto in alcuni Paesi europei, in Italia il rialzo appare "più contenuto" anche se bisogna tenere alta la guardia e accelerare sulla vaccinazione degli over 60. Lo sostiene anche Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervistato dal Corriere della Sera. "Che la curva dei contagi in Europa sia tornata a risalire è ormai un evidente dato di fatto. In alcuni Paesi, come Regno Unito, Spagna e Portogallo in maniera decisamente marcata, al punto da far considerare o, addirittura, in alcune nazioni di adottare, misure più rigide per i passeggeri in arrivo da quei Paesi", afferma Locatelli secondo il quale in Italia "il fenomeno è, al momento, molto più contenuto". Ma. E non è escluso che in settimana possa essere convocato un vertice per valutare nuove misure.Stando alle cifre,. Tuttavia il gap da recuperare è ancora ampio: nella popolazione tra i 40 e i 49 anni solo il 31,31% è totalmente vaccinato e le percentuali cambiano gradualmente nelle fasce più basse (21,57% nella fascia 30-39; 18,49% in quella 20-29 e 5,79% in quella 12-19). Nella fascia 50-59 anni i vaccinati sono il 52,51%, mentre in quella 60-69 anni la popolazione vaccinata è al 58,22%. Anche l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato,lancia un appello: "i casi positivi, a causa della Variante Delta, sono destinati ad aumentare, soprattutto tra chi non si è vaccinato o non ha ancora completato il percorso vaccinale. La priorità è dunque vaccinarsi e mantenere alta l'attenzione sulle regole di prevenzione dal contagio, non facciamo gli stessi errori della scorsa estate".Il Piano ora procede ai ritmi di 500 mila inoculazioni al giorno ed è stata raggiunta quota 57 milioni di iniezioni anti-Covid. E non sembrano esserci problemi all'orizzonte sul fronte degli approvvigionamenti. La stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato che questo fine settimana sono stati consegnati "abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese". Entro domani infatti saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutti Paesi dell'Unione.In Italia,, i quali non hanno ricevuto neppure una dose, pari al 15,25% del totale. MentreIntanto, in un villaggio a Manfredonia. Focolaio anche a Roma dopo evento in locale all'aperto, 30 ragazzi positivi. Cluster tra studenti a Malta, bloccati 70 ragazzi italiani. La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali e' necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale.Fra le regioni a registrare l'incremento giornaliero maggiore di casi è stata la Lombardia (230), seguita da Campania (226), Sicilia (201), Lazio (135) e Veneto (106). Secondo il monitoraggio dell'Iss sono 6 le regioni e due le province autonome classificate a rischio moderato: sono Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano; sono invece 13 le regioni considerate a rischio basso. In nessuna, si rileva nel monitoraggio, si supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%: i ricoverati passano da 240 (29/06/2021) a 187 (06/07/2021). L'occupazione in aree mediche scende ulteriormente (2%) e i ricoverati passano da 1.676 (29/06/2021) a 1.271 (06/07/2021)."Undici regioni o province autonome vedono casi in aumento negli ultimi 7 giorni", si legge nel rapporto dell'Iss vagliato ieri dalla cabina di regia.