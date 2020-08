Coronavirus, aumenti record dei casi in Francia e Spagna

La Francia registra 3.776 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando il record di contagi dalla fine del lockdown. Lo riferisce il comunicato della Direzione generale della Salute, citato dai media francesi. Si contano inoltre 17 nuovi decessi che portano il totale della vittime a 30.468.Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Spagna. Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute spagnolo ha segnalato 3.715 nuovi casi, un record giornaliero dalla sospensione del lockdown a fine giugno. A pagare il conto più salato è la regione della capitale, Madrid, con 1.535 nuovi casi, seguita dai Paesi Baschi e dall'Aragona con 470 casi ciascuno. Sempre nelle ultime 24 ore sono morte 14 persone, meno delle 21 del giorno precedente. Negli ultimi sette giorni il virus ha provocato 131 vittime, portando il numero complessivo a 28.670. I casi totali, compresi quelli di pazienti che hanno sviluppato anticorpi e potrebbero essere già guariti, sono 370.876. Nonostante l'obbligo di indossare la mascherina protettiva in tutte le regioni, la Spagna registra il maggior numero di casi di tutta l'Europa occidentale e la maggiore incidenza di positivi su 100.000 persone negli ultimi 14 giorni. In difficoltà nel tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus, le autorità regionali hanno ricominciato a imporre restrizioni sulla vita notturna e sull'uso dei trasporti pubblici, tutte misure che erano state revocate nelle scorse settimane quando i nuovi casi erano diminuiti. Le autorità sanitarie hanno attribuito la risalita dei contagi all'aumento dei test effettuati e hanno più volte ribadito che il Paese non è interessato da una seconda ondata della pandemia.