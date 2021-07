I numeri della pandemia Coronavirus. In Italia 2.153 nuovi casi, 23 morti e 210.599 tamponi in 24 ore Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi sale all'1% contro il precedente 0.8%

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 210.599 test effettuati., di cui 9 segnalati dalla Regione Sicilia e relativi al periodo marzo-luglio 2021. Ieri i casi erano stati 1.534 con 20 decessi e 192.543 tamponi.Il rapporto tra nuovi casi e test eseguiti sale all', contro il precedente 0.8%.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.259 pazienti, con una diminuzione di 26 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 151, con una diminuzione di 6 unità. In isolamento domiciliare si trovano 40.441 persone, 1.077 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.106.315 persone, in aumento di 1.079 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 41.700 casi, cioè 1.051 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 23 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.831 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.275.846 (+2.153). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 210.599, cioè 18.056 in più rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+420),(+288),(+261),(+208),(+188),(+135),(+117).