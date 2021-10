Coronavirus

2021/10/02 15:59

La pandemia in Italia Coronavirus, 3.312 nuovi casi e 25 morti nelle ultime 24 ore. Indice di positività in calo a 0,9% Continua a calare anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale (-61) mentre sale leggermente quello delle terapie intensive (+3)

Covid-19, Iss: "Protezione vaccini al 77% da infenzione, sopra il 90% da ricoveri" Tutti i dati aggiornati in Italia e nel mondo Prosegue la discesa della curva della pandemia in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.312 nuovi contagi da coronavirus e 25 decessi. Lo rende noto il ministero della Salute.



Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è in calo allo 0,93%.



Ieri si erano registrati 3.405 nuovi casi con 293.469 tamponi - indice di positività a 1,2% - e 52 morti.



Continua a calare anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale (-61) per un totale di 3.057, mentre sale leggermente quello delle terapie intensive (+3), per un totale di 432 pazienti.



Gli attuali positivi sono 92.749 (-903 rispetto a ieri) mentre i dimessi e guariti complessivamente sono 4.455.320 (4.187 in più di ieri).



Il totale dei decessi sale a 130.998 e il totale dei casi a 4.679.067.



La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (457), seguono la Sicilia (410), la Lombardia (361) e il Lazio (346).

