Primo giorno di negozi aperti Da oggi in 'arancione': folla nel centro di Torino, a Milano si rianimano le vie dello shopping "Per noi è puro ossigeno" dicono i commercianti, "non ci chiudano mai più". Anche la Calabria da oggi cambia colore per effetto dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Dall'arancione al giallo passano invece Liguria e Sicilia. L'appello della sindaca di Torino, Appendino: "Shopping sia responsabile"

Il tintinnio delle casse che a ripetizione hanno battuto scontrini. È il suono del primo giorno in Piemonte dopo il cambio di colore per il Covid. Nelle del centro di Torino fin dal primo mattino c’erano persone in fila davanti ai negozi che hanno riaperto. Affollati senza il rispetto del distanziamento. Code su marciapiedi della centralissima via Lagrange, molti i clienti davanti ai bar per le consumazioni da asporto come non avveniva nelle scorse settimane.



L'appello di Appendino

"Si può passeggiare e fare shopping in modo responsabile". L'invito all'attenzione arriva dalla sindaca di Torino Chiara Appendino che dedica un post Facebook all'uscita del Piemonte dalla zona rossa. "Oggi è una bella giornata - scrive -, dopo settimane di limitazioni, riaprono i negozi e sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune". E rivolge ai torinesi "due raccomandazioni: supportiamo i negozi di vicinato e, nel contempo, non abbassiamo la guardia".



Dal Piemonte alla Lombardia le scene più o meno sono sempre le stesse.

Sconti e regali di Natale, torna lo shopping a Milano

Anche Milano e la Lombardia da oggi sono in zona arancione e sono tanti i milanesi che nel primo giorno di riapertura dei negozi hanno affollato le vie dello shopping per approfittare delle ultime offerte del Black Friday e per iniziare a fare qualche regalo di Natale. Non succedeva da settimane di vedere corso Vittorio Emanuele, l'arteria pedonale che costeggia il Duomo, piena di gente che passeggia con sacchetti e borse.

"Siamo usciti di casa per fare una passeggiata e poi ovviamente vedendo i negozi aperti ne abbiamo approfittato per fare qualche compera - ha spiegato Patrizia, a spasso con marito e figlia - e c'è scappato anche qualche regalo di Natale". Federica, Sara e Claudia hanno fatto shopping nelle tante catene di fast fashion del centro, "c'è molta gente in giro e anche noi approfittiamo degli ultimi sconti, poi penseremo anche ai regali di Natale". Elena, che fa la commessa in un negozio di un noto marchio, è soddisfatta delle prime ore di riapertura: "Non è andata male, siamo soddisfatti, cercano soprattutto gli sconti del Black Friday. Certo questa domenica è assolutamente molto lontana da una domenica normale degli anni scorsi prima di Natale".



I commercianti parlano di boccata di ossigeno e hanno riaperto con una raffica di sconti e promozioni prolungando così il 'Black Friday', tra voglia di acquisti per sé o per i primi regali di natale.

Liguria e Sicilia passano in zona gialla. Toti: "Mantenere la prudenza"

"La Liguria torna in zona gialla. Da oggi nella nostra regione riaprono bar e ristoranti fino alle 18, ci si può spostare di nuovo tra Comuni, si può andare a trovare i propri familiari. Un piccolo grande risultato che abbiamo conquistato grazie al lavoro straordinario di tutta la nostra sanità, ai sacrifici di tante attività che sono state costrette a chiudere per limitare la diffusione del virus, agli sforzi fatti da tutti noi. Non dimentichiamoli oggi e nelle prossime settimane, non sprechiamo questa grande occasione!" scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

"La curva del contagio - aggiunge - continua a calare, il nostro Rt è tra i più bassi di tutto il Paese ma questo non deve essere un 'liberi tutti'. Solo rispettando le regole, come e più di prima, possiamo confermare e migliorare ancora questa tendenza, soprattutto in vista del periodo natalizio che, con prudenza e attenzione, può essere per tante delle nostre attività un’opportunità preziosa per ripartire dopo questo periodo difficile.Oggi torniamo a pranzo in uno dei nostri ristoranti preferiti, prediamo un caffè al bar, andiamo a trovare una persona cara nel comune vicino ma non abbassiamo la guardia".

"I liguri - conclude Toti - hanno dimostrato di essere una grande comunità unita, soprattutto nelle difficoltà, e so che lo saranno anche questa volta. Non c’è sfida che non possiamo superare insieme: forza Liguria!".