Le misure in vigore fino al 3 dicembre Coronavirus, da oggi l'Abruzzo è in zona rossa L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio che ha deciso di non attendere i risultati del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità

Condividi

Da oggi l'Abruzzo è in zona rossa, con conseguente divieto, tra l'altro, di spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute: entra in vigore l'ordinanza firmata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio per contenere l'aumento dei contagi da Sars-Cov-2. L'ordinanza sarà in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre ed è stata firmata ieri da Marsilio che ha deciso di non attendere i risultati del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e l'eventuale ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che - sulla base dei 21 parametri - colloca le regioni nelle tre diverse zone, gialla, arancione e rossa.Così l'Abruzzo passa oggi dalla fascia arancione a quella rossa per decisione del presidente della Regione. "Abbiamo anticipato la decisione del ministero perché - ha spiegato il presidente della Regione Abruzzo - abbiamo già i dati di questa settimana e non possiamo aspettare che la marea ci travolga. Si tratta di tutelare la salute e non di giocare a chi la tira più a lungo".