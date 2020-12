La decisione è legata al Dpcm Coronavirus, dal 10 dicembre interrotti collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera

A partire dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso le Ffs, ferrovie nazionali della Svizzera, e Trenitalia interrompono i collegamenti tra Svizzera e Italia.La decisione, spiega una nota, è legata a un decreto (Dpcm) delle autorità italiane.Come riferisce la tv pubblica Rsi, "nessun treno potrà più varcare il confine italiano,se non rispettando norme che gli addetti ai lavori svizzeri giudicano inattuabili, come ad esempio il controllo della febbre di ogni singolo passeggero"Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale Tilo sono interessati dal provvedimento. I treni delle Ffs/Tilo circolano fino al confine.I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Dal 10 dicembre 2020 fino a nuovo avviso, l’offerta dei treni EuroCity tra la Svizzera e l’Italia sarà sospesa."La sospensione del traffico transfrontaliero Tilo per il momento e' limitata a tregiorni, in attesa di chiarimenti con le autorita' italiane, mentre i convoglicircoleranno normalmente in territorio svizzero", riporta Rsi citando Ffs