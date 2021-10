Coronavirus

2021/10/26 16:21

I dati sulla pandemia in Italia Coronavirus, 4.054 nuovi casi e 48 decessi nelle ultime 24 ore. Tasso di positività allo 0,6% Ancora in salita i contagi e le vittime, cala invece l'indice di positività. In crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari (+25) e i pazienti in terapia intensiva (+3)

Continua la lenta salita della curva epidemica in Italia. Sono 4.054 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 48, in base ai dati del ministero della Salute.



Record dei tamponi effettuati: sono 639.745. Il tasso di positività scende allo 0,6%.



Ieri si erano registrati 2.535 nuovi casi, a fronte di 222.385 test effettuati. 30 i decessi,

con un rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti all'1,1%.



In crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari (+25) ora a quota 2.604 e i pazienti in terapia intensiva (+3), per un totale di 341 malati con 37 ingressi giornalieri.



