A preoccupare soprattutto la sicurezza Coronavirus, esperti su Nature: "Vaccino russo avventato" Il ministro della Salute russo Murashko respinge le critiche: "Il nostro farmaco è sicuro". Primo lotto atteso entro due settimane, "non ci sarà nessuna campagna vaccinale forzata

Avventata, sconsiderata e basata su pochi dati: così esperti e ricercatori di tutto il mondo, intervistati dalla rivista Nature, valutano la registrazione del vaccino russo anti-Covid, annunciata ieri dal premier Vladimir Putin. Preoccupa soprattutto la sicurezza poiché non c'è stata una sperimentazione su larga scala. Per Francois Balloux, dello University College di Londra, "è una decisione avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non è etico", mentre per Svetlana Zavidova, capo dell'Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici in Russia, è "ridicolo dare l'autorizzazione sulla base di questi dati".Il ministro alla Salute della Russia, Mikhail Murashko, respinge le critiche nei confronti del Vaccino russo contro il Covid-19, denominato Sputnik 5, definendo "infondate" le accuse secondo le quali il farmaco sarebbe insicuro. "Sembra che i colleghi esteri sentano un certa competitivita' rispetto al vaccino russo e stanno tentando di esprimere certe opinioni completamente prive di fondamento, secondo noi", ha detto il titolare del dicastero alla sanita' di Mosca durante una conferenza stampa. "Quel che e' vero", ha aggiunto Murashko, "e' che molti Paesi hanno spinto i loro processi di ricerca in un modo o nell'altro. Comunque il vaccino russo e' una soluzione fondata su dati clinici certi".Il primo lotto del vaccino russo contro il coronavirus è atteso entro due settimane, ha annunciato inoltre Murashko, aggiungendo che "non ci sarà nessuna campagna vaccinale forzata, neanche per il personale medico". Tutti i partecipanti alla terza fase del trial clinico avranno un'assicurazione e dei benefit, ha dichiarato il Gamaleya Institute, che gestisce la sperimentazione.