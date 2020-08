Per alcuni quarantena domiciliare Coronavirus, focolaio in una casa di riposo a Modica: 9 positivi Nella notte l'emergenza con 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore. Un focolaio anche in una casa di riposo a Roma: 24 contagiati

Condividi

C'è un focolaio in una casa di riposo a Modica, nel Ragusano. Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell'ospedale San Marco, mentre, nella notte è scoppiata l'emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore a Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi.Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell'ospedale 'Paternò Arezzo' a Ragusa e due nell'ospedale 'Maggiore' di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie."Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l'indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche incorso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.