Coronavirus

2020/08/14 15:05

Sono circa 160.000 i britannici in vacanza in Francia Coronavirus, folla di britannici su treni e aerei per tornare dalla Francia I britannici che rientreranno dalla Francia da domani mattina dovranno trascorrere due settimane in quarantena per contenere il rischio di diffusione del coronavirus

Aumento di contagi nel mondo, Londra chiede quarantena per arrivi da Francia

Aumento di contagi nel mondo, Londra chiede quarantena per arrivi da Francia Spagna, contagi in aumento: chiusura per tutte le discoteche e orario ridotto per bar e ristoranti Condividi Corsa ai biglietti di treni e aerei e prezzi alle stelle dopo l'annuncio del governo britannico che i britannici che rientreranno dalla Francia da domani mattina dovranno trascorrere due settimane in quarantena per contenere il rischio di diffusione del coronavirus.



Eurotunnel, riporta la Bbc, ha annunciato che tutti i treni con il posto per le auto sono prenotati fino a domenica mattina e ha anche avvertito i passeggeri di non presentarsi al terminal senza biglietto. E' poi aumentato nel raggio di qualche ora il costo dei pochi posti rimasti sull'Eurostar che passa sotto la Manica: il biglietto più economico da Parigi a Londra si vende adesso a 209,50 sterline (circa 232 euro), mentre per l'ultimo treno di questa sera si può arrivare a spendere fino a 269,50 sterline.



In aumento anche i biglietti degli aerei con la tratta Parigi-Londra venduta a 6 volte il prezzo normale e la maggior parte dei posti esaurita in pochi minuti dall'annuncio di Downing Street. Il prezzo più economico della British Airways è 450 sterline (circa 498 euro), della Air France 531 sterline. Stando ai dati di Google Flight oggi ci sono solo tre voli per la Gran Bretagna che hanno ancora posti disponibili.



