La pandemia Coronavirus: nuovi casi in calo, oggi 320. 4 i morti Il numero delle vittime sale a 35.400. Il totale degli attualmente positivi è di 14.867

Sono 320 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 479. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 254.235. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre quattro decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.400. Il totale degli attualmente positivi è di 14.867, di questi 810 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva e 13.999 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 30.666, per un totale di 7.588.083. La Basilicata e il Molise sono le due regioni con zero nuovi casi.Nelle ultime 24 ore in Lombardia non si sono registrati decessi per Coronavirus, mentre i nuovi positivi sono 43, su 4.174 tamponi effettuati. I ricoverati in terapia intensiva, si legge nel bollettino quotidiano, sono 14 (+1), stabili a 147 quelli non in terapia intensiva. I guariti e dimessi sono 85.Il totale dei guariti/dimessi sale a 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti. Il totale dei decessi in Lombardia resta di 16.840.Fra le province, il maggior numero di nuovi casi, 10, si registra a Milano, di cui 3 in città, e a Como di cui 9 sono di età compresa fra i 18 e 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Per quanto riguarda le altre, 6 casi a Varese; 3 a Monza; 1 a Lodi, Pavia e Mantova e nessun caso a Lecco, Cremona e Sondrio."Oggi registriamo 51 casi e zero decessi. La metà di questi casi è di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1). I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: dieci daGrecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro da Spagna, tre i casi da Croazia, due casi da Ucraina, due casi da Malta e un caso da Francia. Dopo l’aeroporto di Fiumicino sono partiti anche a Ciampino i test rapidi, i viaggiatori ringraziano i nostri operatori sanitari per la professionalità che stanno dimostrando".Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato."Il sistema sta funzionando - aggiunge - e siamo pronti ad esportare il ‘modello di Roma’ per la sicurezza in aeroporto a chi ce lo richiede. Un ringraziamento particolare alla società Aeroporti di Roma (ADR) e al Ministero della Salute. Per i casi di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta sono attivi sul territorio anche 18 drive-in ad accesso diretto senza prenotazione e gratuiti".Il Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. Lo anticipa all'Ansa Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp, mentre è ancora in corso il direttivo nazionale del sindacato.