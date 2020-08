L'aggiornamento Coronavirus: oggi 642 casi, 7 morti e 364 guariti Si tratta dell'aumento maggiore di positivi dallo scorso 23 maggio, quando se ne registrarono 669

Sono 642 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 403. Si tratta dell'aumento maggiore dallo scorso 23 maggio, quando se ne registrarono 669. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 255.278. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 7 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.412. Il totale degli attualmente positivi è di 15.360, di questi 866 sono ricoverati con sintomi, 66 sono in terapia intensiva (ieri erano 58) e 14.428 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.095, per un totale di 7.713.154. Sono 364 i dimessi e guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 204.506.In Lombardia sono stati registrati 91 casi di coronavirus in 24 ore, (di cui 11 'debolmente positivi' e 0 a seguito di test sierologico). Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+79). Lo riferisce la Regione Lombardia specificando che i tamponi effettuati sono stati 9mila, per un totale complessivo di 1.432.476 Inoltre, sono stati registrati altri 4 morti per un totale di 16.844 decessi. I guariti e dimessi sono in totale 75.398 (+79), di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti. Stabili le terapie intensive con 14 persone ricoverate. I ricoverati non in terapia intensiva sono 151 (+1).I nuovi casi per provincia: a Milano, 23, di cui 16 a Milano città; a Bergamo 13; a Brescia 19; a Como 3; a Cremona 2; a Lecco 8; a Lodi 2; a Mantova 2; a Monza e Brianza 8; a Pavia 3; a Sondrio 2; a Varese 6.Oggi nel Lazio si registrano 75 nuovi casi di coronavirus e zero decessi. Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che i due terzi dei nuovi casi sono di importazione e il 30% dalla sola Sardegna. "L'aumento - spiega l'assessore - è causato dai rientri dei positivi asintomatici individuati ai drive-in e sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dalla Sardegna per evitare la diffusione del virus all'interno delle navi". Ma nel Lazio "diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive"."Il sistema dei controlli negli aeroporti - aggiunge D'Amato - sta funzionando e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l'Italia. Apprezzamento da parte dei viaggiatori"; inoltre "sono iniziati i tamponi ai clochard attraverso la collaborazione con la Caritas".Nel dettaglio, i casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: 23 casi di rientro dalla Sardegna, sei i casi di rientro da Spagna, due da Malta, uno da Croazia, uno da Romania, uno da Albania, uno da Costa D'Avorio, uno da Filippine, uno da Ecuador, uno da Kazakistan, uno da Campania, uno da Emilia-Romagna e uno da Puglia."Prendono il via domani 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio è boom di adesioni. Inizio dei test nella Asl Roma 2, Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl Roma 5, Asl di Viterbo, Asl Frosinone e la Asl di Rieti. Rivolgo un invito a tutti i docenti e al personale ad aderire all’iniziativa e a prenotarsi per tempo visto il volume delle prestazioni da eseguire", ha aggiunto D'Amato."Sono stati individuati presso l'Aeroporto di Fiumicino due nuovi casi ai test rapidi antigenici. Si tratta di un bambino proveniente da Dubrovnik (Croazia) e una ragazza residente a Chieti e di rientro da Malta. La società Aeroporti di Roma ha predisposto presso lo scalo di Fiumicino un apposito servizio di assistenza per i bambini in attesa dei test. Mentre presso lo scalo di Ciampino sono stati effettuati da questa mattina 135 test che hanno permesso di individuare tre casi positivi di rientro due dalla Grecia e uno dalla Spagna. Tutti i casi positivi sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale". Lo comunica, in una nota, l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.E' ricoverata all'Ospedale Spallanzani di Roma con polmonite da Covid una ventenne della zona Nord della Capitale dopo essere stata per una settimana in Sardegna ed aver frequentato intensivamente con le amiche famosi locali di Porto Cervo. In isolamento allo Spallanzani anche tre ragazzi che stavano trascorrendo le vacanze al Circeo. Più di venti al momento i giovani rientrati dalla Sardegna e risultati positivi al Coronavirus. La maggior parte ha sviluppato sintomi come assenza di olfatto e gusto, febbricola, spossatezza. Si trovano tutti in isolamento in casa, seguiti dal medico di famiglia o da specialisti privati perché, spiega una madre, "nel pubblico è stato impossibile trovare qualcuno nei giorni intorno a Ferragosto che curasse mio figlio e gli prescrivesse delle medicine".La giovane ricoverata allo Spallanzani, hanno riferito gli amici che erano con lei in vacanza, è arrivata in Sardegna il 5 agosto e con il suo gruppo di amiche ha trascorso le prime cinque sere frequentando fino a notte fonda i locali più alla moda di Porto Cervo. Il 9 agosto si è spostata a Porto Rotondo al Country Club per la serata evento con tre dj romani a cui hanno preso parte centinaia di ragazzi, a decine provenienti da Roma, molti dei quali sono in seguito risultati positivi. Il 13 agosto la giovane è tornata a Roma e si è trasferita al Circeo, ma a quel punto già cominciavano a girare i primi messaggi tra gli amici: avvertivano che alcuni di loro erano positivi alla Sars-Cov2. Fatto subito il tampone, anche la ragazza è risultata positiva. Trattenuta per 12 ore in osservazione all'Ospedale di Latina, è poi stata trasferita allo Spallanzani dove attualmente viene curata con un cocktail di farmaci per polmonite interstiziale."Ad integrazione di quanto già comunicato mediante il consueto bollettino emesso quotidianamente, si comunica che tre dei pazienti ricoverati presso Spallanzani sono provenienti dal cluster di contagi di Porto Rotondo, in Sardegna". A quanto si apprende, "questi pazienti si trovano ricoverati in regime di ricovero ordinario, tutti in condizioni cliniche buone, e non necessitano di alcun tipo di supporto respiratorio". Dallo Spallanzani si smentisce la presenza di una "ventenne romana" ricoverata in terapia intensiva.