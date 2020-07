Lombardia: 53 nuovi casi e nessun decesso Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti I dati del ministero della Salute e del Bollettino della Protezione civile

Sono 252 in nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, 5 i decessi. Sono attualmente positive in Italia 198192persone mentre il numero dei decessi sale a 35097.Nelle ultime 24 ore sono stati 350 i guariti. È quanto emerge dai dati comunicati dal ministero della Salute e dal Bollettino della Protezione Civile.Sono 53 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia di cui 19 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici. Mentre non si sono registrati decessi in tutta la regione nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 9.860 per un totale complessivo di 1.242.775. I guariti-dimessi sono 72.208 (totali +235): 70.330 guariti e 1.878 dimessi. In terapia intensivarimangono 17 persone con i ricoverati non in terapia intensiva che salgono a 144(+5).A Milano i nuovi positivi sono 22 di cui 11 a Milano città. Nel resto della regione a Bergamo si contano 8 positivi, Brescia 7, Como, Cremona e Lecco1, Lodi e Mantova 3, Monza e Brianza con Pavia 2, zero a Sondrio e 1 a Varese."Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione", afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale.