Gli aggiornamenti del ministero della Salute Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 1.297 nuovi casi e 7 decessi Dopo lo stop di ieri, nuovamente in aumento i pazienti in terapia intensiva

Condividi

Guarda i dati aggiornati

Nuovo calo oggi del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.297 contro i 1.695 di ieri. Il totale di casi dall'inizio dell'epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi. Sono 76.856 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 30.802 in meno di ieri.Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.683 (+63 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva cresce di 12 unità e si attesta a 133. In isolamento domiciliare sono in 30.262: il totale degli attualmente positivi è dunque pari a 32.078 (+884 rispetto a ieri). Il totale di dimessi e guariti è di 210.015 (+405).Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Lombardia (198), Veneto (179), Emilia Romagna (124), Lazio e Campania (122). La Valle D'Aosta è l'unica regione dove non sono stati rilevati nuovi casi nelle ultime 24 ore.Sono 198 i nuovi positivi al coronavirus in regione, a seguito di 12.117 tamponi processati in 24 ore. Il rapporto tra test e casi positivi è dell'1,63%. I decessi sono 3, con il totale da febbraio che sale a 16.880. Aumentano i ricoveri, +2 in terapia intensiva (totale a 25) e +3 negli altri reparti (248). I guariti-dimessi registrati oggi sono 86, con il totale a 76.794 da inizio pandemia di cui 75.478 guariti e 1.316 dimessi."Su quasi 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 122 casi, di questi 67 sono a Roma, e un decesso". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna.