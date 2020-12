La pandemia Coronavirus: in Italia 12.030 nuovi casi, 491 morti e 103.584 tamponi da ieri In lieve calo il rapporto tra nuovi positivi e test effettuati: 11.61% contro l'11.75% di ieri

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 103.584 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 17.938 con 484 decessi e 152.697 tamponi. Ilsi attesta al, contro l'11.75% di ieri.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 30.860 pazienti, con una diminuzione di 33 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 3.095, con una diminuzione di 63 unità. In isolamento domiciliare si trovano 644.249 persone, 10.889 in meno nelle ultime 24 ore.Il totale degliin Italia è di, cioè 10.922 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.115.617 persone, in aumento di 22.456 unità.I deceduti sono 491 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 65.011 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 1.855.737 (+12.030). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 103.584 per un totale di 24.319.310.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+2.829),(+1.574),(+1.315),(+1.088),(+945),(+914),(+656).Sono oltre tre milioni i tamponi molecolari fatti, oltre un milione e 300mila i test rapidi eseguiti, mentre i positivi da inizio pandemia in Veneto sono ad oggi 193. 470, di cui 2.829 nelle ultime 24 ore: i decessi da inizio epidemia, il 21 febbraio scorso sono ad oggi 4.827 (+26 nelle ultime 24 ore), 3.267 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere ad oggi: 2.894 in area non critica (+36) 373 in terapia intensiva (+4). Lo ha riferito oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa.Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 146.325 casi di positività, 1.574 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.517 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 15%. Si annotano inoltre 73 decessi per un totale da inizio pandemia di 6.645. Lo comunica l'ente regionale. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 330 nuovi casi, Bologna con 300, Ravenna (195), Reggio Emilia (167), Ferrara (120), Parma (119), Rimini (114), Piacenza (30). Poi l'Imolese (86), Cesena (72), Forlì (41). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.273 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 74.694. Il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, è di 64.986 (+228 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi - che non richiedono cure ospedaliere - o prive di sintomi, sono complessivamente 61.933 (+214), il 95,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+2 rispetto a ieri), 2.831 quelli negli altri reparti Covid (+12).Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.250) si registrano 1.315 casi positivi (-24), 38 i decessi (+11) e +2.037 i guariti. La discesa dei casi rallenta, sono stabili i ricoveri e aumentano le terapie intensive e i decessi. Roma città torna sotto ai 600 casi (590). I dati li fornisce l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato che sotolinea: "Il raffronto con i lunedì delle ultime due settimane di novembre evidenzia un rallentamento nella discesa. Erano -752 i casi tra il 23 novembre e il 30 novembre, mentre nei lunedì delle prime due settimane di dicembre il dato scende a -57 casi (7 dicembre-14 dicembre)".Sono 1088 i nuovi casi di contagio registrati in Campania: 1005 gli asintomatici, 83 i sintomatici. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. La percentuale di positivi sui tamponi effettuati (15.472) è del 7%. Sono 30 i decessi registrati, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 21 i deceduti in precedenza, ma registrati ieri. I guariti sono 1.648. I posti letto occupati di terapia intensiva sono 130 (a fronte dei 656 totali); 1.796 i posti letto di degenza occupati (3.160 quelli totali).Sono 945 (di cui 52 "debolmente positivi") i nuovi casi di positività rilevati oggi in Lombardia a fronte di 11.317 tamponi eseguiti. Sono 67 invece i decessi registrati che portano il numero totale delle vittime a 23.877 dall'inizio della pandemia. Lo rendo noto la Regione nel bollettino quotidiano. Calano i ricoveri in terapia intensiva, oggi -29 per un totale di 685 posti letto occupati. Aumenta anche il numero dei guariti/dimessi: 4.714 i decessi e 337.695 guariti. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Milano: 394 di cui 133 a Milano città; Bergamo: 91; Brescia: 141; Como: 29; Cremona: 8; Lecco: 39; Lodi: 31; Mantova: 66; Monza e Brianza: 39; Pavia: 39; Sondrio: 8; Varese: 19.In Toscana sono 112.789 i casi di positività al Coronavirus, 445 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 92.117 (81,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.725.291, 7.132 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Sono invece 2.614 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 496 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 17.479, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 42 decessi: 24 uomini e 18 donne con un'età media di 82,4 anni.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi da coronavirus, il 12,03% dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi. I ricoveri in terapia intensiva sono 58 (ieri erano 60), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta l'8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 40.491, di cui: 8.919 a Trieste, 17.903 a Udine, 8.363 a Pordenone e 4.810 a Gorizia, alle quali si aggiungono 496 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.649. I decessi complessivamente ammontano a 1.247, con la seguente suddivisione territoriale: 390 a Trieste, 528 a Udine, 254 a Pordenone e 75 a Gorizia. I totalmente guariti sono 24.595, i clinicamente guariti 561 e le persone in isolamento 13.370.Sono 528 i nuovi casi di persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 6,1% degli 8.647 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 226, il 42,8% del totale. I decessi sono invece 48, sei dei quali registrati oggi dall'unità di crisi regionale, che segnala anche 13 ricoverati in meno nelle terapie intensive, per un totale di 278 pazienti, mentre negli altri reparti si registra un incremento di 21 malati, per un totale di 3.856 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono 49.202. Dall'inizio della pandemia, quindi, le vittime da covid-19 in piemonte sono 7.136, i positivi 186.066, i guariti 125.594.Sono 192 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato, seppur in calo, emerge da uno dei numeri più bassi di test eseguiti negli ultimi due mesi, 1.766. È risultato positivo il 10,87% dei campioni analizzati: la percentuale torna al di sopra del 10% - valore considerato soglia critica - dopo oltre due settimane in calo. Si registrano 19 decessi, che fanno salire a 1.057 il bilancio delle vittime. Nonostante il calo degli attualmente positivi al virus, tornano a salire i ricoveri: sono in tutto 694, cioè nove in più rispetto a ieri. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 93 anni.