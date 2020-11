Coronavirus In Italia 26.323 nuovi casi, 686 morti e 225.940 tamponi da ieri Il rapporto tra tamponi e nuovi casi scende al 11.65%, contro il 12.73% di ieri

Assistenza sanitaria domiciliare a Roma (Ansa)

Condividi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 225.940 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 28.352 con 827 decessi e 222.803 tamponi. Ilscende al, contro il 12.73% di ieri.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 37.061 pazienti, con una diminuzione di 405 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 3.762, con una diminuzione di 20 unità. In isolamento domiciliare si trovano 752.247 persone, 1.820 in più nelle ultime 24 ore.Il totale degliin Italia è di, cioè 1.415 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 720.861 persone, in aumento di 24.214 unità. I deceduti sono 686 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 54.363 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 1.564.532 (+26.323). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 225.940 per un totale di 21.637.641.Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono(+4.615),(+3.498),(+2.729),(+2.172),(+2.157) e(+2.070).Sono 4.615 i nuovi casi di coronavirus e 119 i morti in Lombardia nelle ultime 24 ore. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando sono stati registrati 5.389 positivi e 181 decessi.Sono 3.498 i nuovi positivi di coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore e 83 i morti per un totale di 3.644 dall'inizio della pandemia. I ricoverati in area non critica sono 16 in più per un totale di 2.592 e 7 pazienti in più in terapia intensiva (328). Sono i dati del bollettino del Veneto diffusi dal presidente della Regione, Luca Zaia.Sono 2.729, di cui 2.461 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus in Campania, dove sono stati effettuati 22.007 tamponi. I decessi sono stati 49 (34 nelle ultime 48 ore e 15 in precedenza ma registrati ieri), con il totale che sale a 1.595. Sono 2.279 invece i guariti (totale 45.693). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 186 su 656, quelli di degenza 2.164 su 3.160.Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 119.184 casi di positività, 2.172 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.241 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Regione Emilia-Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,6%. Si registrano 71 nuovi decessi, alcuni relativi ai giorni scorsi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-5 rispetto a ieri), invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 2.673. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.600 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 43.717.Nel Lazio sono 89.262 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.352 ricoverati, 55 in meno di ieri, a cui si aggiungono 356 pazienti in terapia intensiva (1 in più di ieri) e 85.554 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 24.627, i decessi 2.309 e il totale dei casi esaminati è pari a 116.198. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.