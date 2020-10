La pandemia Coronavirus. America Latina, superati 400 mila morti. Usa, record di casi da inizio epidemia: 99mila

In, la zona del mondo più colpita dal Coronavirus, si sono sorpassati i 400 mila morti a causa del Covid, secondo un bilancio dell'Afp. La regione latino-americana e caraibica conta 400.524 decessi: ilè in testa con 159.477 vittime da inizio pandemia.Glihanno registrato più di 99.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato mai registrato dall'inizio della pandemia, che porta a oltre 9 milioni il numero complessivo dei contagi. Solo due settimane fa il paese aveva superato la soglia degli 8 milioni.Stando ai dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 99.321 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale a 9.044.255, mentre i morti sono stati 1.030, per complessivi 229.686 decessi. Aumentano anche i ricoveri: nelle ultime 24 ore sono state più di 46.600 le persone accolte in ospedale, con un incremento del 25% rispetto alle ultime due settimane, stando ai dati del COVID Tracking Project riportati dal New York Times.Laha registrato altri 18.140 casi di Covid-19, che portano a 1.618.116 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. Stando a quanto riferito dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono morte altre 334 persone, per complessivi 27.990 decessi.Insi sono registrati oltre 48mila nuovi casi di Covid e 551 morti nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute indiano, con il totale dei contagi che arriva ad oltre 8,1 milioni, il numero più alto nel mondo dopo gli Stati Uniti. Le vittime di Covid registrate solo oltre 121mila.Nello Stato australiano dinelle ultime 24 ore non sono stati segnalati casi di coronavirus, a quattro giorni dalla riapertura della città di Melbourne, rimasta per quasi quattro mesi in lockdown, uno dei più lunghi al mondo. Lo ha riferito il responsabile sanitario, Brett Sutton, su Twitter.