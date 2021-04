La pandemia Coronavirus nel mondo. India in ginocchio: superate le 200mila vittime

Nuova Delhi (AP Photo/Altaf Qadri)

Il ministero della Salute ha riferito di 3.293 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime inche tocca quota 201.187. Segnalate anche 362.757 nuovi positivi, un nuovo record globale, che ha portato il totale a oltre 17,9 milioni dall'inizio della pandemia. Il record precedente era di 350.000 e risale a lunedì. L'India, il secondo Paese più popoloso al mondo con quasi 1,4 miliardi di abitanti, è il quarto a superare 200.000 morti, dietro a Stati Uniti, Brasile e Messico. E, come in molte nazioni, gli esperti ritengono che ci siano gravi sottostime rispetto al numero reale di contagi e di vittime per Covid.Nuovo record di vittime per Covid indove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 morti, portando il bilancio totale a 17.530. Il precedente primato era di 157 vittime, registrato il 24 aprile scorso. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i nuovi casi di coronavirus nel Paese sono 5.292. Almeno 5.214 persone sono ricoverate in terapia intensiva.