La pandemia Coronavirus. Messico, oltre 200mila morti, Panama: 353.017 casi, in Venezuela "quarantena radicale"

Messico (AP Photo/Marco Ugarte)

Ilha registrato 651 nuovi decessi per covid-19 nelle ultime 24 ore per un totale di 200.862 morti dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito il Ministero della Salute. Sono invece 5.303 i nuovi casi di positività per un totale di 2.219.845 infezioni. Secondo la Johns Hopkins University statunitense, con queste cifre il Messico si colloca al tredicesimo posto nel mondo per numero di infezioni e al terzo per numero di morti per pandemia, dietro Stati Uniti e Brasile.Le autorità sanitarie dihanno segnalato 438 nuovi casi di covid-19 e 12 morti, per un totale di 353.017 infezioni confermate e 6.087 decessi dopo poco più di un anno di pandemia. Da quando si è verificato il primo caso, il 9 marzo 2020, i pazienti guariti sono stati 341.900. Il Paese centroamericano ha un tasso di mortalità da covid dell'1,7%, uno dei più bassi delle Americhe.Ilè in fase di "quarantena radicale" fino al 4 aprile. Il presidente Nicolás Maduro ha detto di prevedere l'immunizzazione di massa con due dei vaccini cubani in prova, Sovereign 02 e Abdala. Un annuncio che conferma il ritardo di oltre 60 giorni per la data di inizio del piano di vaccinazione, che Maduro aveva inizialmente stimato per aprile. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 740 nuove contagi e 11 decessi.