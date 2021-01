La pandemia Coronavirus, Stati Uniti, bilancio apocalittico: 3.930 morti. In Brasile l'"effetto feste" fa strage

Sono 86.405.927 i casi di Covid nel. Lo riporta la John Hopkins University: i morti sono 1.868.768.Glihanno stabilito un nuovo record di morti di morti per Covid. Nelle 24 ore hanno perso la vita 3.930 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Oltre 250mila i nuovi contagi in un solo giorno.Ennesimo pesantissimo bilancio di morte insul fronte della pandemia da Covid-19: nello stato amazzonico, secondo l'osservatorio attivato dalle principali testate giornalistiche della nazione in collaborazione con le autorità sanitarie locali, nella giornata di ieri sono stati registrati 1.186 ulteriori decessi nonché 57.447 contagi, per un totale ormai giunto a 197.777 vittime e 7.812.007 infezioni. Non molto dissimili i dati forniti dal ministero della Salute, che parlano di 1.171 decessi e 56.648 contagi.L'ultimo bollettino ufficiale rilasciato dalle autorità sanitarie delha riportato il numero record di 4.913 nuovi contagi da coronavirus, per il secondo giorno oltre la soglia dei 4 mila casi giornalieri.