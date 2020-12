Record di nuovi casi in Messico Coronavirus. Usa, 225mila contagi in 24 ore. San Francisco in lockdown per 3 settimane Joe Biden rilancia l'appello a indossare la mascherina

Coronavirus, San Francisco (AP Photo/Jeff Chiu)

Con 225.201 casi di Covid in 24 ore, glinuovamente stabilito un record di contagi giornalieri. Dai dati della Johns Hopkins emerge i morti sono stati piu' di 2.500. La soglia dei 200 mila contagi giornalieri era gia' stata superata tre volte nell'ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledi' e giovedi'. In aumento i ricoveri, soprattutto nei quattro Stati piu' popolosi (California, Florida, New York e Texas). In totale i contagi negli Stati Uniti sono 14,3 milioni e i morti 287 mila. Il presidente eletto, Joe Biden, ha rilanciato l'appello ad indossare la mascherina.ha deciso deciso un lockdown di tre settimane per frenare la pandemia di coronavirus. Le restrizioni riguardano cinque giurisdizioni della Bay area attorno alla metropoli californiana, una delle zone piu' popolose degli Stati Uniti, e sono tra le piu' severe adottate dalle citta' americane.Ilha raggiunto 6,5 milioni di contagi di Covid dall'inizio della pandemia. Secondo la stampa locale, i contagi sono 6.534.951 di cui 47.435 registrati nelle ultime 24 ore. Nello stesso periodo, le vittime sono state 674, per un totale di 175.981.Ilha registrato 12.127 nuovi casi ci Covid in 24 ore, il numero piu' alto dall'inizio della pandemia per un totale di un milione e 156.770 casi confermati, ha riferito il ministero della Salute. Ci sono stati anche 690 morti che portano il totale a 108.863. Il precedente record era era rappresentato dai 12.081 nuovi casi registrati venerdi' scorso.Laha registrato 19 casi di Covid in 24 ore, lo stesso numero del giorno precedente. La Commissione sanitaria nazionale ha precisato che 15 casi erano di importazione e che non ci sono stati decessi. A questi si aggiungono 12 casi asintomatici che Pechino conteggia a parte. Il numero complessivo dei casi e' a quota 86.601 con 4.634 morti.Sono saliti a 18.517 i morti inlegati alla pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto l'Istituto Robert Koch, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, annunciando che altre 483 persone sono decedute nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, inoltre, si contano 23.318 nuovi contagi, per un totale di 1.153.556 casi dall'inizio dell'emergenza.Nelle ultime 24 ore insono decedute 182 persone, numero piu' alto da inizio pandemia, la maggior parte delle quali anziani con una o piu' patologie pregresse e sono stati registrati ulteriori 6.635 casi di infezione. Il numero totale delle persone che ha contratto il Covid-19 in Ungheria e' salito a 231.844.