La pandemia Coronavirus. Usa: -41% contagi rispetto a due settimane fa. Argentina meno di 100 morti in 24 ore

Buenos Aires, Argentina (AP Photo/Natacha Pisarenko)

339.328 contagi e 8.035 morti. Questo il bilancio della pandemia da Covid-19 a livello planetario in 24 ore, dalle 6.30 di ieri mattina alla stessa ora odierna, secondo l'autorevole database della. Fino ad oggi il nuovo coronavirus ha infettato nelalmeno 109.143.273 individui di cui 2.407.611 hanno perso la vita. Glirestano di gran lunga la nazione più colpita e hanno ampiamente superato la soglia delle 480mila vittime (486.321) su 27 milioni e 692mila positività accertate. Sul fronte dei contagi la classifica (limitatamente alle nazioni che hanno oltrepassato i due milioni di casi) prosegue con l'(10,91 milioni), il(9,86), la(4,08), la(4,05), la(3,52), la(3,08), l'Italia (2,72), la Turchia (2,59), la(2,34), la(2,19) e l'(2.02).Secondo il database del, almeno 994 nuovi decessi per coronavirus e 55.457 nuovi contagi sono stati provocati dal Coivid-19 neglinella giornata di ieri. Nell'ultima settimana, secondo la stessa fonte, si sono verificati in media 85.798 casi al giorno, con una diminuzione del 41% rispetto alla media delle due settimane precedenti.Anche gli ultimi dati confermano la consistente regressione della pandemia da Covid-19 in, colpita negli ultimi giorni da due lutti pesanti: quello relativo alla scomparsa dell'ex presidente Carlos Menem e quello riguardante il decesso - proprio a causa del coronavirus - di Leopoldo Luque, storico attaccante della Nazionale campione del Mondo nel 1978 con la maglia dell'albiceleste. Secondo i dati delle autorità sanitarie, nella giornata di ieri sono stati segnalati 3.259 nuovi contagi e 91 morti da Covid per un totale di 2.029.057 infezioni, di cui 50.327 rivelatesi letali.Il presidente ad interim del, Francisco Sagasti, ha annunciato che 487 funzionari pubblici, tra cui le ex ministre degli Esteri e della Salute, hanno approfittato delle proprie posizioni di privilegio per ricevere in segreto il vaccino contro il coronavirus della cinese Sinopharm. Le dosi sono state acquistate dal governo per medici e altri operatori sanitari. Sagasti ha aggiunto che i nomi delle persone saranno consegnati alla giustizia, mentre lo scandalo sul vaccino ha travolto il governo. "Quei membri del governo hanno tradito il loro dovere come servitori dello Stato", ha detto Sagasti, dicendosi molto arrabbiato per il comportamento "di molti pubblici ufficiali, che hanno approfittato delle proprie posizioni".Il numero dei casi di contagio da Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e dall'inizio dell'anno il bilancio settimanale delle infezioni si è quasi dimezzato: lo ha reso noto su Twitter il direttore generale dell'(Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. I casi settimanali, ha precisato, sono passati da oltre cinque milioni nel periodo 4-10 gennaio a 2,6 milioni nel periodo 8-14 febbraio.