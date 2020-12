Pandemia Coronavirus. Usa, record di 235 mila nuovi casi. In Germania lieve calo di contagi e decessi

Nella giornata di venerdì glihanno fatto registrare un nuovo record di contagi da Covid-19, oltre 235 mila. Almeno 2.600 i morti in 24 ore. I dati sono quelli della Johns Hopkins University. Dall'inizio della pandemia negli Usa complessivamente sono 15.820.714 i casi registrati e 294.715 i decessi."Ci sono stati oltre 15,8 milioni di casi di coronavirus e oltre 294.000 decessi negli Stati Uniti. E' devastante. Ho nel cuore tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa di questa pandemia mortale". Lo scrive sui social la vicepresidente eletta degli Usa,Ilha superato la soglia di 180.000 morti per Covid-19, secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Salute, che segnala 646 morti nelle ultime 24 ore. Secondo paese con più vittime dopo gli Stati Uniti, il Brasile, subisce in pieno la seconda ondata di contagi: in totale 180.411 morti e 6,83 milioni di casi confermati.Laha registrato ieri 950 casi di infezione da Covid-19, dato che segna il maggiore aumento in un solo giorno dall'inizio della pandemia.Inlieve calo di contagi e dei decessi per il Covid-19 ma i dati restano molto alti con 28.438 nuovi casi e 496 morti in 24 ore. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagiati è arrivato a 1.300.516, con 21.466 morti.