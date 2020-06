Il contagio nel mondo Coronavirus, la pandemia non si ferma: Stati Uniti ancora primo paese per numero di contagi e morti

Sono ormai più di 120.000 i decessi a causa della pandemia di coronavirus negli. I dati aggiornati della Johns Hopkins University (Jhu) parlano di 120.402 morti su un totale di 2.312.302 di casi accertati. Solo ieri, riporta la Cnn citando l'Università americana leader nella ricerca, sono stati diagnosticati almeno 30.911 nuovi casi e si sono registrati altri 424 decessi.Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per numero di contagi e vittime.Il Messico ha registrato altri 4.577 casi di Covid-19, che portano a 185.122 il totale dei contagi. Stando ai dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 759 morti, per un totale di 22.584 decessi.A Hong Kong un uomo di 72 anni è morto martedì e il numero dei morti in città sale a 6. Lo dice la tv locale Cable. Hong Kong è riuscita a evitare i contagi di massa a differenza di altre grandi città del mondo, ma la situazione è cambiata da lunedì con un picco di 30 contagi importati che portano il numero a 1.162 in totale.L'India registra altri 312 decessi e 14.933 nuovi contagi a causa della pandemia di coronavirus. Il bilancio ufficiale riportato dal Times of India parla di 440.215 casi con 14.011 morti nel gigante asiatico dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone dichiarate guarite sono 248.189. L'India, con una popolazione di 1,3 miliardi di persone, è il quarto Paese al mondo per numero di contagi, dietro a Usa, Brasile e Russia.