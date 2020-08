I numeri della pandemia Coronavirus, negli Usa 46mila casi in 24 ore, in Brasile oltre 101 mila morti In Germania 1226 nuovi contagi, record da maggio. In Belgio, da oggi mascherina obbligatoria in tutti i luoghi pubblici a Bruxelles

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 46.808 nuovi casi di coronavirus e altri 1.074 morti: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University: i dati portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 5.141.208 ed il totale dei decessi a 164.537.In Brasile sono 101.752 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus e 3.057.470 coloro che sono state contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, mentre lo stato brasiliano di Parana si dice interessato al vaccino annunciato ieri dalla Russia .Jorge Callado, direttore del Parana Institute of Technology (Tecpar), ha annunciato alla televisione brasiliana che oggi verrà firmato un accordo in merito alla sperimentazione della terza fase nello stato. Si prevede che il vaccino 'Sputnik' testato dai russi sarà disponibile nella seconda metà del 2021.Sono quasi mezzo milione le persone che hanno contratto il coronavirus in Messico. Secondo i dati ufficiali diffusi dal ministero della Salute messicano, nel Paese sono 492.522 i casi confermati, mentre sono 53.929 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. Nelle ultime 24 ore, come ha spiegato il sottosegretario per la prevenzione e la promozione della salute del governo messicano Hugo Lopez-Gatell, si sono registrate 926 vittime e 6.686 nuovi contagi.Sono invece 2.422 le morti sospette, sulle quali si sta indagando per verificare un eventuale legame con la pandemia. López-Gatell si è poi detto ''sorpreso, come ha sorpreso l'Organizzazione mondiale della Sanità, la notizia del vaccino russo''. E ha sottolineato che ''non è possibile iniziare a utilizzare un vaccino se non sono stati completati gli studi in modo soddisfacente, per questioni etniche e di sicurezza''.La Germania registra un'impennata di nuovi contagi da coronavirus: stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale, nelle 24 ore le infezioni sono cresciute di 1226 unita' a complessivi 218.519 casi. Si tratta dell'aumento più marcato da maggio. Sei le vittime, per un totale di 9207.Il ministro alla Sanità tedesco, Jens Spahn, ha definito "estremamente preoccupante" la nuova evoluzione della pandemia. Parlando all'emittente Deutschlandfunk, Spahn ha affermato che "si vede bene come si verifichino grandi e piccoli focolai in quasi tutte le regioni del Paese: in parte a causa dei ritorni dalle vacanze, ma anche con le feste di di ogni genere e i festeggiamenti familiari". A detta del ministro, "se non facciamo attenzione, questo può far sviluppare una nuova dinamica" della pandemia. "Bisogna fare grandissima attenzione", ha concluso Spahn.E' obbligatorio da oggi l'uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici della regione di Bruxelles per far fronte all'aumento dei casi di coronavirus:lo ha annunciato il governo regionale. L'11 luglio scorso era stato introdotto su tutto il territorio nazionale l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e dal 24 luglio la mascherina in Belgio era diventata obbligatoria in tutti i mercati all'aperto e nelle strade dello shopping solitamente affollate. La nuova misura riguarda i 19 comuni della regione di Bruxelles ed è stata presa alla luce di un aumento dei contagi oltre la soglia dei 50 al giorno per 100.000 abitanti, vale adire più di 600 nuovi casi ogni 24 ore su un territorio di circa 1,2 milioni di abitanti.Sono ormai più di 900.000 i casi confermati di coronavirus in Russia, quarto Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti, Brasile e India. I nuovi dati ufficiali riportati dall'agenzia russa Tass parlano di altri 5.102 casi accertati (689 dei quali a Mosca) che hanno portato il totale a 902.701 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In Russia vengono anche segnalati altri 129 decessi e l'ultimo bilancio fornito dalle autorità è di 15.260 morti per complicanze provocate dal Covid-19. Sono invece 710.298 le persone dichiarate guarite.Le elezioni politiche in Nuova Zelanda, in programma per il prossimo 19 settembre, potrebbero essere rinviate se il nuovo focolaio di coronavirus che ha messo in lockdown la più grande città del Paese, Auckland, non sarà contenuto. "Abbiamo chiesto il parere della Commissione elettorale in modo da avere tutte le opzioni aperte" ha detto la premier Jacinda Ardern in una conferenza stampa. "Al momento, come potete immaginare, non sono state prese decisioni".Il parlamento neozelandese avrebbe dovuto sciogliersi oggi per consentire la tenuta del voto, ma in una nota l'assemblea ha informato che lo scioglimento "non avverrà oggi" ma potrebbe arrivare in qualunque momento da qui al 13 ottobre. La Nuova Zelanda, che con sette settimane di lockdown nazionale ha avuto solo 22 morti per Covid-19, dopo 102 giorni senza virus ieri ha segnalato quattro nuovi casi di trasmissione all'interno della comunità ad Auckland e quattro sospetti. Auckland è in lockdown per tre giorni e Ardern, per la prima volta da inizio pandemia, ha inviato gli abitanti della città a coprirsi il volto ogni volta che escono di casa.Nel resto della Nuova Zelanda, le persone sono tenute a coprirsi il volto nei contesti pubblici in cui non è possibile mantenere il distanziamento.Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 21 decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio della pandemia: lo ha reso noto il dipartimento della Sanità locale. Il nuovo dato porta il bilancio delle vittime nello Stato a quota 267. Allo stesso tempo, sono stati registrati 410 nuovi casi, per un totale di 15.251 contagi. A livello nazionale le statistiche della Johns Hopkins University indicano che ad oggi in Australia si registrano 22.127 infezioni, inclusi 352 morti.