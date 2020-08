I dati della Johns Hopkins University Coronavirus, negli Usa contagi ancora in crescita: + 59 mila casi Gl Stati Uniti contano quasi 5 milioni di casi dall'inizio della pandemia, Oltre 19,3 milioni i contagi nel mondo e 720 mila vittime. Trump: "La pandemia sta scomparendo"

Condividi

Ancora in netta crescita, secondo gli ultimi conteggi della Johns Hopkins University, i casi di contagio da coronavirus negli Stati Uniti: nelle 24 ore le nuove infezioni sono aumentate di oltre 59 mila unita', portando il numero complessivo a 4,96 milioni. Continua ad aumentare anche il numero delle vittime: 1318 in un giorno, a complessive 161.097. Dall'inizio della pandemia sono guarite nel Paese 1.623.870 persone. Gli Usa continuano ad essere al primo posto nella classifica mondiale per gli effetti del coronavirus.Negli Stati Uniti la pandemia da coronavirus "sta scomparendo". A dirlo è il presidente statunitense Donald Trump in una conferenza stampa tenuta nella sua residenza a Bedminster, nel New Jersey.Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 720 mila,mentre il numero complessivo dei contagi ha oltrepassato quota 19,3 milioni. E' quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i nuovi dati, i decessi nel mondo dall'inizio della pandemia sono ad oggi 720.074 a fronte di 19.306.868 contagi.Finora sono guarite nel complesso 11.682.733 persone.Il bilancio dei morti per coronavirus in Brasile si avvicina a quota 100 mila. Il numero dei decessi è salito a 99.572 rispetto ai 98.493 del giorno precedente, secondo il ministero della Salute. Nel Paese si contano anche 2.962.442 di casi, rispetto ai 2.912.212 di 24 ore prima.La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha lanciato la sua campagna per quelle che ha definito "elezioni Covid", promettendo "un focus preciso come un laser" sulla ripresa dell'economia dalla pandemia di coronavirus. La risposta neozelandese all'epidemia è stata tra le più di successo a livello mondiale con un totale di 1.569 casi e 22 morti. La carismatica leader 40enne dei Labour è in corsa per una riconferma per le elezioni del 19 settembre, secondo i sondaggi anche grazie alla gestione della pandemia con un lockdown rigidissimo, test e tracciamento molto stringenti. Ardern ha promesso un pacchetto di stimolo da 311 milioni di dollari neozelandesi per far rientrare 40 mila persone a lavoro e sussidi di disoccupazione flessibili.Lo stato di Victoria in Australia ha registrato altri 466 nuovi casi di coronavirus e 12 morti.Uno dei deceduti aveva circa 30 anni e si tratta del secondo paziente di questa fascia di età che muore nell'ultima settimana nello stato australiano. Nello stato di Victoria, dove si lotta per mantenere sotto controllo il contagio, si contano 14.283 contagiati e 193 morti.La Russia segnala 5212 nuovi contagi da coronavirus nelle 24 ore. Lo riferisce l'unita' di crisi Covid russo, secondo la quale sono 129 i decessi. Il numero complessivo delle infezioni e' di 882.347 casi, in crescita dello 0,6%, con 14.854 vittime e oltre 690 mila pazienti dimessi dagli ospedali. Per quanto riguarda la sola Mosca, si segnalano 691 nuovi contagi e 14 vittime nelle 24 ore.