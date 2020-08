MONDO

2020/08/09 07:28

I numeri della pandemia Coronavirus, negli Usa oltre 5 milioni di casi: primo paese al mondo per numero di contagi La pandemia non si ferma. In Brasile, più di 3 milioni di casi e i 100 mila decessi. E in Sudafrica superati i 10 mila morti

Coronavirus, negli Usa contagi ancora in crescita: + 59 mila casi

Coronavirus, negli Usa contagi ancora in crescita: + 59 mila casi Coronavirus, 700mila morti nel mondo, negli Usa quasi 5 milioni di contagi Condividi Gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus, secondo il database del New York Times. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica anche per numero di morti, oltre 162 mila. Al secondo posto il Brasile, che ha superato i 3 milioni di casi e i 100 mila decessi. Nell'ultimo rapporto delle autorità sanitarie brasiliane si indica che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 49.970 casi di Covid-19, portando il totale generale degli infettati a 3.012.412. Sempre ieri, inoltre, le persone decedute sono state 905 e questo ha portato il bilancio globale a quota 100.477.



In Sudafrica superati i 10 mila morti

Il Sudafrica ha superato i 10.000 morti per coronavirus da quando l'epidemia è apparsa in quel Paese, a marzo. Lo ha detto il Ministero della Salute sudafricano. Il Paese africano ha anche registrato un totale di 553.188 casi di contagio, più della metà di quelli registrati in tutto il continente, risultando al quinto posto per numero di casi di Covid-19 al mondo. Secondo il ministro della Salute Zweli Mkhize, nelle ultime 24 ore sono state registrate 301 nuove morti per il virus."Abbiamo superato il limite di 10.000 morti, con 10.210 morti in totale", ha detto. Più della metà delle nuove morti si sono verificate nella provincia di KwaZulu-Natal (sud-est). "Il picco(dell'epidemia) è qui", ha detto sabato Mkhize, visitando un ospedale di quella provincia.

