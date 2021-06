I numeri della pandemia Coronavirus: nel mondo 175 milioni di casi. In India contagi ai minimi da fine marzo Secondo i dati della Johns Hopkins University nelle ultime 24 ore si sono registrati 252.368 nuovi contagi e 5.555 decessi

India, studenti in coda per il vaccino (Ap)

Secondo l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University sono 175.910.592 i casi di contagio da coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia, di cui 252.368 in 24 ore. I decessi da ieri sono saliti di 5.555 unità, per un totale di 3.804.217.I paesi che riportano il maggior numero di casi totali sono(33.462.030),(29.510.410),(17.412.766),(5.802.314),(5.802.314),(5.148.499),(4.581.779),(4.244.872) e(4.124.190). Hanno superato i 3 milioni di casi(3.753.224),(3.733.600),(3.723.295) e(3.028.717).Sono 70.421 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in India nelle ultime 24 ore, il numero più basso di nuove infezioni dal 31 marzo scorso ad oggi. È quanto riporta il ministero della Salute di Nuova Delhi, aggiornando il bilancio totale dei contagiati da inizio pandemia a circa 29,51 milioni, quello dei decessi a 374.305, di cui 3.921 nelle ultime 24 ore.Il Covid-19 ha fatto quasi 600mila vittime negli Stati Uniti da inizio pandemia. Stando al bilancio aggiornato dalla Johns Hopkins University, il virus ha ucciso 599.769 persone nel paese. I casi di contagio registrati dall'inizio sono stati 33.462.030, le dosi di vaccino somministrate 308.987.797.Secondo l'ultimo bollettino ufficiale rilasciato dal ministero giapponese della Salute, aggiornato a ieri, in Giappone sono stati confermati 1.387 nuovi casi di infezione da coronavirus e 32 decessi dovuti al virus. Il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni è diminuito ulteriormente, scendendo a 852, per la prima volta sotto i 900 dallo scorso 25 aprile, giorno in cui è entrato in vigore lo stato di emergenza tuttora in corso. La media dei contagi giornalieri nella capitale Tokyo, ad un mese dall'inizio dei giochi olimpici, con i 304 nuovi casi di domenica si conferma in calo del 9,9% rispetto alla settimana precedente.La Germania ha registrato il numero più basso di nuove infezioni giornaliere da coronavirus in quasi nove mesi e i funzionari stanno ipotizzando la possibilità di allentare le regole sull'uso delle mascherine. Il Robert Koch Institute, il centro nazionale per il controllo delle malattie, ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 549 nuovi casi. È la prima volta dal 21 settembre che la cifra è inferiore a 1.000. È probabile che il numero basso dipenda dal fatto che durante il fine settimana vengono condotti e segnalati meno test.Il Brasile ha registrato questa domenica 1.129 nuovi decessi a causa del Covid-19, che porta il numero totale delle vittime della malattia a 487.401. il totale dei contagi nel Paese sale invece a 17.412.766 con un aumento giornaliero di 37.948 casi. Lo stato brasiliano più colpito dal Covid in termini assoluti è San Paolo, che questa domenica ha raggiunto la quota di 3.458.849 casi e 118.121 morti. Il Minas Gerais è il secondo stato con il maggior numero di contagi registrati, con 1.683.100 casi, ma Rio de Janeiro è il secondo con il maggior numero di morti, con 52.998.