La pandemia Coronavirus nel mondo. Brasile ancora quasi 4mila morti in 24 ore. Nessun nuovo caso locale in Cina

San Paolo, Brasile (AP Photo/Andre Penner)

Ilha registrato altri 3.693 morti per coronavirus e 93.317 nuovi casi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Salute. Il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia nel Paese sudamericano è arrivato a 348.718 decessi e 13.373.174 contagi.L'continua a registrare numeri record di nuovi contagi di Covid, con 145.384 persone risultate positive nelle ultime 24 ore. È la quinta volta che vengono superati di 100mila contagi quotidiani, con il totale dei contagiati che è salito a 13,2 milioni. I decessi sono 168.436, 794 nelle ultime 24 ore.Nellaieri non sono stati segnalati nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. Quest'ultima ha inoltre precisato di aver ricevuto la segnalazione di 14 nuovi casi importati nel continente, di cui 4 registrati a Shanghai, due a Fujian e uno a Pechino e nelle province di Shanxi, Liaoning, Zhejiang, Shandong, Hubei, Yunnane Shaanxi. La Commissione ha precisato che non si sono verificati ulteriori decessi correlati alla malattia.